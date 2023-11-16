Seorang warga berusaha memasuki lubang masuk bunker peninggalan Jepang yang kondisinya masih utuh di Desa Bobaneigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis (16/11/2023).

Bunker tersebut diduga dibangun pada masa peninggalan perang dunia kedua sebagai pos pengintaian tentara Jepang dengan panjang sekitar 76 meter, lebar 1 meter dan tinggi 2 meter yang ditemukan pertama kali oleh seorang warga Sulaiman Musa pada 10 November 2023.

ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)