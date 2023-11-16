...

Penemuan Bunker Peninggalan Jepang di Halmahera Barat

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 22:36 WIB
Seorang warga memengang senter untuk penerangan saat memasuki bunker.
Seorang warga berusaha memasuki lubang masuk bunker peninggalan Jepang.
A A A

Seorang warga berusaha memasuki lubang masuk bunker peninggalan Jepang yang kondisinya masih utuh di Desa Bobaneigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis (16/11/2023).

 

Bunker tersebut diduga dibangun pada masa peninggalan perang dunia kedua sebagai pos pengintaian tentara Jepang dengan panjang sekitar 76 meter, lebar 1 meter dan tinggi 2 meter yang ditemukan pertama kali oleh seorang warga Sulaiman Musa pada 10 November 2023. 

 

ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Cari Berita Lain Di Sini