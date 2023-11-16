...

Chris Martin Sapa Fans Indonesia Ucapkan Assalamualaikum dan Pinjam Dulu Seratus

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 09:22 WIB
Penampilan Chris Martin punggawa band Coldplay di Stadion GBK.
Penampilan Chris Martin punggawa band Coldplay di Stadion GBK.
Penampilan Chris Martin punggawa band Coldplay di Stadion GBK.
Penampilan Chris Martin punggawa band Coldplay di Stadion GBK.
A A A

Penampilan memukau Coldplay dibuka lewat lagu Higher Power kemudian Adventure of a Lifetime hingga Paradise hingga The Scientist.

 

Di tengah-tengah penampilannya, Chris Martin menyapa puluhan ribu penggemarnya di Indonesia dengan salam ala seorang muslim.

 

"Hallo Jakarta Assalamualaikum," kata Chris Martin.

 

Mendengar hal itu, puluhan ribu penonton yang memadati SUGBK pun langsung riuh.

 

Namun Chris Martin tiba-tiba memberikan kejutan lagi kepada penggemarnya di tengah-tengah penampilannya saat tampil bersama para personel Coldplay. Pasalnya, usai membawakan beberapa lagu seperti Higher Power, Adventure Of A Lifetime, dan Paradise, Chris Martin mendadak membacakan pantun.

 

“Hai Jakarta. Aku ingin membacakan pantun,” ujar Chris Martin mencoba berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia.

 

“Hari selasa, ujian fisika. Biar belajar, biar lulus, pinjam dulu seratus,” ujar Chris Martin.

 

Penonton di seluruh area stadion GBK lantas dibuat ‘ngakak’ berjamaah. Meski tampak sedikit terbata-bata saat membaca pantun tersebut, namun, Chris tampak sukses mengocok perut para penonton yang hadir dengan jokes receh warga Indonesia itu.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Usai Terima Rehabilitasi, Ira Puspadewi Tinggalkan Rutan KPK

Usai Terima Rehabilitasi, Ira Puspadewi Tinggalkan Rutan KPK

TPS3R Sinergi Bersih Lenteng Agung Hadirkan Model Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

TPS3R Sinergi Bersih Lenteng Agung Hadirkan Model Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Persiapan Matang, Timnas Futsal Putri Fokus Pola Serangan untuk SEA Games 2025

Persiapan Matang, Timnas Futsal Putri Fokus Pola Serangan untuk SEA Games 2025

Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Serangan Jelang SEA Games 2025

Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Serangan Jelang SEA Games 2025

Tim Gabungan Temukan Santri Hanyut di Jangka Buya Setelah Pencarian Intensif

Tim Gabungan Temukan Santri Hanyut di Jangka Buya Setelah Pencarian Intensif

Ribuan Jakmania Meriahkan Peringatan 97 Tahun Persija di Bundaran HI

Ribuan Jakmania Meriahkan Peringatan 97 Tahun Persija di Bundaran HI

Menelusuri Dua Puluh Tahun Perjalanan Cinta dalam Legacy of Love Exhibition

Menelusuri Dua Puluh Tahun Perjalanan Cinta dalam Legacy of Love Exhibition

Ruang Ekshibisi Summarecon Discovery: Menelusuri Lima Dekade Membangun Kota

Ruang Ekshibisi Summarecon Discovery: Menelusuri Lima Dekade Membangun Kota

Cari Berita Lain Di Sini