Penampilan memukau Coldplay dibuka lewat lagu Higher Power kemudian Adventure of a Lifetime hingga Paradise hingga The Scientist.

Di tengah-tengah penampilannya, Chris Martin menyapa puluhan ribu penggemarnya di Indonesia dengan salam ala seorang muslim.

"Hallo Jakarta Assalamualaikum," kata Chris Martin.

Mendengar hal itu, puluhan ribu penonton yang memadati SUGBK pun langsung riuh.

Namun Chris Martin tiba-tiba memberikan kejutan lagi kepada penggemarnya di tengah-tengah penampilannya saat tampil bersama para personel Coldplay. Pasalnya, usai membawakan beberapa lagu seperti Higher Power, Adventure Of A Lifetime, dan Paradise, Chris Martin mendadak membacakan pantun.

“Hai Jakarta. Aku ingin membacakan pantun,” ujar Chris Martin mencoba berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia.

“Hari selasa, ujian fisika. Biar belajar, biar lulus, pinjam dulu seratus,” ujar Chris Martin.

Penonton di seluruh area stadion GBK lantas dibuat ‘ngakak’ berjamaah. Meski tampak sedikit terbata-bata saat membaca pantun tersebut, namun, Chris tampak sukses mengocok perut para penonton yang hadir dengan jokes receh warga Indonesia itu.

(Aldhi Chandra Setiawan)