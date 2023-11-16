Pelatih Timnas Indonesia Shin Te-yong mencoret dua pemain jelang laga Timnas Indonesia vs Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zonas Asia, dua pemain yang dicoret Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah

belum diketahui secara pasti alasan Shin Tae-yong mencoret dua nama di atas. Namun, jika melihat daftar nomor punggung yang dirilis PSSI untuk laga Timnas Indonesia vs Irak, ditengarai pencoretan ini dilakukan karena pembatasan pemain.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 25 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023. Sayangnya dari 25 pemain yang dibawa, cuma 23 di antaranya yang bisa didaftarkan.

Alhasil, Shin Tae-yong harus mengambil keputusan tidak populer dengan mencoret Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah. Banyaknya pemain yang berada di posisi bermain Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah, diprediksi menjadi alasan Shin Tae-yong mencoret keduanya.

(Aldhi Chandra Setiawan)