Ini Tampang Kejari Bondowoso Puji Triasmoro yang Ditangkap KPK

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 10:31 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro memakai rompi tahanan dan tangan diborgol.
Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro memakai rompi tahanan dan tangan diborgol.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro (depan) bersama para tersangka lainnya dikawal menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka pasca terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

 

Dalam OTT tersebut tim penyidik KPK menahan 4 orang yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bondowoso Alexander Silaen, dan dua orang swasta Pengendalai CV Wijaya Gemilang (WG) Yossy S Setiawan serta Andhika Imam Wijaya dengan barabng bukti uang senilai Rp475 juta, yang diduga sebagai suap untuk menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah Holtikultura di Bondowoso.

 

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

