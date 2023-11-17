Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banten memeriksa volume air pada panci penguapan (Open Pan Evaporimeter) di laboratorium terbuka BMKG Banten di Serang, Jumat (17/11/2023).

Kepala BMKG Wilayah II Jakarta Hartanto menyatakan, puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2024 dan mengimbau semua pihak terkait untuk melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/nym.

(Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO)