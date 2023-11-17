...

4 Penerbang Super Tucano yang Gugur Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 17:44 WIB
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen AU) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

 

Empat prajurit gugur akibat kecelakaan dua pesawat tempur taktis EMB-314 Super Tucano TNI Angkatan Udara di Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa setingkat lebih tinggi.

 

 

Dengan kenaikan pangkat tersebut, maka pangkat Kolonel Penerbang Subhan menjadi Marsekal Pertama TNI (Anumerta) dan Kolonel Adm Widiono Hadiwijaya menjadi Marsekal Pertama TNI (Anumerta).

 

 

Kemudian, Letkol Penerbang Sandhra Gunawan menjadi Kolonel Penerbang (Anumerta) dan Mayor Penerbang Yuda A Seta menjadi Letkol Penerbang (Anumerta). Dengan kenaikan pangkat tersebut, juga diberikan segala fasilitas kepada personel yang gugur dalam tugas.

 

