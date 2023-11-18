KawanJuangGP menggelar kegiatan cek kesehatan gratis di Kabupaten Bandung Barat. Acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen KawanJuangGP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Warga mendapatkan pelayanan dan fasilitas cek kesehatan berupa cek tekanan darah, gula darah, berat badan, rekomensi obat-obatan serta konsultasi pola hidup Sehat. KawanJuangGP juga turut mengundang dokter dan nakes dalam kegiatan berbagi ini.

Beni Kurniadi, Ketua Koordinator KawanJuangGP, menyampaikan, "Kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini mencerminkan semangat solidaritas dan kepedulian KawanJuangGP terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat," ucap beni.

Beni juga menambahkan bahwa acara ini merupakan rangkaian untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Salah satu warga yang merasakan dampak positif dari kegiatan ini, Bapak Surya Wijaya, berbagi pengalaman, "Terima kasih KawanJuangGP atas inisiatif luar biasa ini. Pelayanan kesehatan gratis sangat membantu kami yang sulit mengakses layanan medis. Semoga kebaikan ini dapat terus dilanjutkan untuk kebaikan bersama," kata Surya.

Kegiatan Cek Kesehatan Gratis KawanJuangGP melibatkan tim medis berpengalaman dan peralatan medis modern. Partisipasi antusias dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat turut menandai keberhasilan acara ini.

KawanJuangGP berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berdaya. Mereka berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam upaya kesejahteraan bersama.

(Heru Haryono)