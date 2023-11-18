...

Telkom A Juara Table Tennis Okezone 2023 Usai Kalahkan JRP B

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 20:47 WIB
Telkom A keluar sebagai juara usai menang atas JRP B pada laga pamungkas turnamen beregu Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 18 November 2023 malam WIB.

 

Sebatas informasi, Table Tennis Okezone 2023 diikuti oleh total 33 tim, masing-masing berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang tenis beregu ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

 

Table Tennis Okezone 2023 juga diramaikan beberapa mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

(Arif Julianto/okezone)

