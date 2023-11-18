...

Ini Daftar Juara Turnamen Table Tennis Okezone 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 21:13 WIB
Para pemenang turnamen tenis meja beregu, yakni Telkom A sebagai juara 1 , JRP B juara 2 , Pelindo juara 3 dan Telkom B juara 4 .
Ini daftar para pemenang Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Para pemenang turnamen tenis meja beregu itu yakni Telkom A sebagai juara 1), JRP B (juara 2), Pelindo (juara 3) dan Telkom B (juara 4).

 

Berikut hadiah yang diterima para juara:

 

Juara 1 (Telkom A) - Rp7,5 juta

Juara 2 (JRP B) - Rp5 juta

Juara 3 - (Pelindo) - Rp3 juta

Juara 4 (Telkom B) - Rp2 juta

 

Sebatas informasi, Table Tennis Okezone 2023 diikuti oleh total 33 tim, masing-masing berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang tenis beregu ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

 

Table Tennis Okezone 2023 juga diramaikan beberapa mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

(Arif Julianto/okezone)

