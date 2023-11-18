Vionita Sihombing meriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023).

Vionita Sihombing membawa lagu andalannya di penampilannya kali ini. Dia membawakan lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu dan izinkan Aku Menyayngimu yang ternyata begitu akrab di telinga penonton sehingga membuat mereka terhanyut suasana dan bernyanyi bersama.

Jebolan The Voice Indonesia Vionita membawakan dua lagu hits, iya sengaja membawakan dua lagu tersebut agar peserta ikut bernyanyi bersamanya.

(Arif Julianto/okezone)