...

Vionita Sihombing Ajak Penonton Table Tennis Okezone 2023 Karaoke Bersama

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 14:47 WIB
Vionita Sihombing meriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta.
Vionita Sihombing meriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta.
Vionita Sihombing meriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta.
Vionita Sihombing meriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta.
Vionita Sihombing meriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta.
A A A

Vionita Sihombing meriahkan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023).

 

Vionita Sihombing membawa lagu andalannya di penampilannya kali ini. Dia membawakan lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu  dan izinkan Aku Menyayngimu yang ternyata begitu akrab di telinga penonton sehingga membuat mereka terhanyut suasana dan bernyanyi bersama.

 

Jebolan The Voice Indonesia Vionita membawakan dua lagu hits, iya sengaja membawakan dua lagu tersebut agar peserta ikut bernyanyi bersamanya.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Cari Berita Lain Di Sini