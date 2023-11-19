Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Calon Presiden Ganjar Pranowo meghadiri Malam Puncak HUT MNC Group ke-34 dengan tema 'Bangkit Bersama' yang diselenggarakan di Studio RCTI+ Kebun Jeruk Jakarta Sabtu (18/11/2023).

Dalam perayaan puncak ini Hary Tanoesoedibjo memotong kue secara simbolis dan potongan kue diserahkan kepada Executive Chairman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Ketua Panitia HUT MNC Group Valencia Tanoesoedibjo dan jajaran perwakilan unti direksi.

(Aziz Indra)