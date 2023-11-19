KawanJuangGP melaksanakan kegiatan Senam Sehat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (19/11/2023). Dalam kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan suara dukungan massal untuk pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

KawanJuangGP turut mengundang para instruktur senam profesional serta menghadirkan berbagai musik yang menambahkan suasana semakin meriah.

Beni Kurniadi, Koordinator KawanJuangGP, menyatakan, "Kami sangat bangga melihat antusiasme masyarakat Sukabumi dalam mendukung Ganjar-Mahfud. Senam Sehat ini bukan hanya olahraga, tetapi juga momentum untuk bersatu demi masa depan yang lebih baik," ucap Beni.

Salah satu peserta, Ibu Resti Kezia, menyampaikan, "Partisipasi dalam Senam Sehat ini adalah wujud dukungan kami kepada pasangan calon yang dianggap memiliki visi jelas untuk memajukan bangsa," kata Resty.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh ratusan peserta lainnya yang dengan semangat bergerak bersama dalam senam sehat. Dalam suasana penuh keceriaan, mereka mengekspresikan harapan dan keyakinan akan kepemimpinan Ganjar-Mahfud.

Senam Sehat KawanJuangGP di Sukabumi bukan hanya sebagai wadah olahraga, tetapi juga sebagai wujud nyata bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam mendukung pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif.

(Heru Haryono)