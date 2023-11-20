...

Untuk Para Pekerja Kenaikan UMP 2024 Diumumkan 21 Novemver 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 20 November 2023 19:17 WIB
Aktivitas pekerja saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta.
Aktivitas pekerja saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta.
Aktivitas pekerja saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta.
Aktivitas pekerja saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta.
Aktivitas pekerja saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta.
A A A

Aktivitas pekerja saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (20/11/2023). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta Gubernur di seluruh provinsi untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 paling lambat pada 21 November 2023.

 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, kenaikan upah minimum pada 2024, mendatang tidak menutup kemungkinan bisa di atas 10%. Namun menurutnya tergantung hasil penghitungan variabel-variabel yang sudah diaturnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Cari Berita Lain Di Sini