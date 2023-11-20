...

Potret Cantik Penyanyi Maydea yang Merasa Insecure

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 20 November 2023 15:38 WIB
Maydea kembali mengeluarkan single terbaru berjudul My self.
Penyanyi Putu Maydea berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul My Self dalam acara Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Senin (20/11/2023).

 

Putu Maydea Kusuma Gandawati atau yang akrab dipanggil Maydea kembali mengeluarkan single terbaru berjudul My self. 

 

My Self lagu berbahasa inggris yang menjadi single kedua Maydea yang ditulisnya sendiri. Tak hanya itu, lagu ini menjadi kaya dengan balutan suara Maydea yang gentle dan lembut.

 

Lagu yang bercerita tentang dirinya yang terkadang mengalami insecure ini, menjadi tema yang menarik bagi Maydea dalam menceritakan lagu ini.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini