...

Ini Tampang Ghisca Debora Penipu Tiket Konser Coldplay yang Mencapai Rp5,1 Miliar

MPI, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 08:04 WIB
Polisi menangkap perempuan bernama Ghisca Debora Aritonang tersangka yang menipu para reseller tiket konser Coldplay.
Polisi menangkap perempuan bernama Ghisca Debora Aritonang tersangka yang menipu para reseller tiket konser Coldplay.
A A A

Polisi menangkap perempuan bernama Ghisca Debora Aritonang atau GDA (19), tersangka yang menipu para reseller tiket konser Coldplay. GDA menipu sebanyak 2.268 tiket dengan total kerugian korban yang mencapai Rp5,1 miliar, hal tersebut sesuai dengan enam laporan korban yang merasa dirugikan karena kelakuan dari GDA.

 

Modus yang dilakukan GDA dalam menipu para korbannya dengan cara menawarkan tiket kepada teman-temannya setelah melakukan tiket war yang terjadi pada bulan Mei 2023. Dirinya berdalih mendapatkan komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang konser berlangsung.

 

Polisi mengatakan hasil dari penipuan yang dilakukan GDA dipakai untuk belanja berbagai macam barang branded. Selanjutnya, polisi menyita uang senilai Rp600 juta dari GDA atas penipuan yang dia lakukan.

 

GDA dikenalan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelepan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun.

 

Foto Giffar Rivana

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Cari Berita Lain Di Sini