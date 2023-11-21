...

Tentara Israel Tertembak Mati Diberondong Peluru Pejuang Hamas

Reuters, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 09:38 WIB
Tangkapan layar dari video sayap militer Hamas yang disebut-sebut menunjukkan pejuang Hamas menyerang tentara Israel.
Tentara Israel tewas tertembak Pejuang Hamas.
Tangkapan layar dari video sayap militer Hamas yang disebut-sebut menunjukkan pejuang Hamas menyerang tentara Israel di dalam gedung dan menembaki tentara Israel yang tengah melakukan patroli di dekat Beit Hanoun Gaza, Jumat (17/11/2023).


Tentara Israel tak berdaya menghadapi serangan taktik gerilya perkotaan yang dilancarkan dari para pejuang Hamas.

Pejuang Hamas menargetkan kelompok militer Israel di sebuah rumah dengan rudal anti-benteng, Al-Yassin.

Serangan ini berhasil menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel.

Otoritas kesehatan Gaza meningkatkan jumlah korban tewas menjadi lebih dari 12.000 orang, 5.000 di antaranya adalah anak-anak, dan banyak yang terjebak di bawah reruntuhan. PBB menganggap angka-angka tersebut kredibel, meskipun angka-angka tersebut jarang diperbarui karena sulitnya mengumpulkan informasi.

(Produksi: Daria Shamonova , Roleen Tafakji)
Foto Tangkapan Layar Sayap Militer Hamas

(Reuters)

