DPR Tetapkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 14:39 WIB
DPR menyepakati penetapan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.
DPR menyepakati penetapan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Rachmad Gobel (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), dan Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) berfoto bersama usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023). DPR menyepakati penetapan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

