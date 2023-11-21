Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Executive Chairwomen MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mendampingi Menkopolhukam yang juga Cawapres Mahfud MD berfoto bersama usai menjadi pembicara MNC Forum ke-73, dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut Hary Tanoe mengatakan jika pemaparan yang diberikan oleh Mahfud sangatlah bagus karena sesuai dengan keahliannya di bidang hukum. "Bagus, sangat bagus karena memang beliau ahlinya kan satu memang ahli hukum. Sangat pakar, kemudian beliau juga berpengalaman semua kedudukan sudah pernah. Legislatif, anggota DPR, Eksekutif Menteri, pernah Yudikatif ketua MK jadi secara pengalaman juga luar biasa," ujar Hary Tanoe.

(Aziz Indra)