Evakuasi Warga Aceh Barat Terjebak Banjir Akibat Meluapnya 2 Sungai

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 07:51 WIB
Petugas Meulaboh mengevakuasi warga menggunakan perahu karet.
Petugas Meulaboh mengevakuasi warga menggunakan perahu karet.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Meulaboh mengevakuasi warga menggunakan perahu karet di Desa Meunasah Rambot, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (21/11/2023).

 

Meluapnya Sungai Krueng Meureubo dan Sungai Krueng Woyla akibat tingginya intensitas hujan menyebabkan warga yang berada di aliran sungai terjebak banjir dengan ketinggian berkisar 60 cm hingga 180 cm. 

 

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

