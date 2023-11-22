...

Antusiasme Karyawan MNC Mendonorkan Darahnya untuk Membantu Sesama

MPI, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 15:37 WIB
Karyawan MNC Media mendonorkan darahanya.
Karyawan MNC Media mendonorkan darahanya.
Karyawan MNC Media mendonorkan darahanya.
A A A

Karyawan MNC Media kembali menggelar kegiatan donor darah pada hari ini, Rabu (22/11/2023) di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) MNC Media. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan darah.

 

Antusiasme karyawan MNC Media untuk mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. Tercatat sebanyak 400 kantong darah berhasil terkumpul.

 

Kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Depok. PMI Depok akan menyalurkan darah yang terkumpul kepada masyarakat yang membutuhkan.

 

Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian MNC Media terhadap sesama. MNC Media berharap kegiatan ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Foto/Magang/Muhammad zain

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini