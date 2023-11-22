Karyawan MNC Media kembali menggelar kegiatan donor darah pada hari ini, Rabu (22/11/2023) di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) MNC Media. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan darah.

Antusiasme karyawan MNC Media untuk mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. Tercatat sebanyak 400 kantong darah berhasil terkumpul.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Depok. PMI Depok akan menyalurkan darah yang terkumpul kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian MNC Media terhadap sesama. MNC Media berharap kegiatan ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

