Aktris Jessica Iskandar menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan tersangka pelaku penipuan yang menimpa dirinya tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2023). Jessica Iskandar bersama kuasa hukumnya menyaksikan kedatangan Christoper Steffanus Budianto tersangka penipuan dan penggelapan mobil miliknya senilai Rp9,8 miliar setibanya di Indonesia setelah Tim Divisi Hubinter dan Polda Metro Jaya menangkapnya di Thailand.

ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)