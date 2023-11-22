...

Reaksi Jessica Iskandar Pelaku Penipuan Terhadap Dirinya Berhasil Ditangkap Polisi

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 14:20 WIB
Jessica Iskandar menyaksikan kedatangan Christoper Steffanus Budianto tersangka penipuan terhadap dirinya.
Aktris Jessica Iskandar menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan tersangka pelaku penipuan yang menimpa dirinya tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2023). Jessica Iskandar bersama kuasa hukumnya menyaksikan kedatangan Christoper Steffanus Budianto tersangka penipuan dan penggelapan mobil miliknya senilai Rp9,8 miliar setibanya di Indonesia setelah Tim Divisi Hubinter dan Polda Metro Jaya menangkapnya di Thailand.

 

ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

