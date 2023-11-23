...

Foto Udara Banjir di Aceh Barat yang Merendam Ribuan Rumah Warga

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 07:18 WIB
Foto udara permukiman penduduk yang terendam banjir di Desa Blang Beurandang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Rabu (22/11/2023). 

 

Data Pusat pengendalian dan operasi (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat menyebutkan banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat sejak Senin (20/11/2023) terus meluas dari delapan kecamatan menjadi sebelas kecamatan yang menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir serta ratusan warga terdampak terpaksa mengungsi. 

 

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

