Harga Daging Sapi Lokal Terus Meroket Dipengaruhi Beberapa Faktor

MPI, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 15:05 WIB
Harga daging sapi lokal mencapai harga Rp 135.000 kilogram, harga dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Pedagang melayani pembeli di Pasar Kranggan, Bekasi, Kamis (23/11/2023).  Harga daging sapi lokal mencapai harga Rp 135.000/kilogram, harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya produksi, pasokan pakan ternak, biaya tenaga kerja, Pasar dan infrastruktur peternakan. Kenaikan harga pakan, perawatan hewan, atau bahkan faktor cuaca yang mempengaruhi hasil panen pakan dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi daging sapi.

 

Menjelang Natal, Pilpres dan Akhir Tahun 2023, besar kemungkinan bahwa daging sapi lokal akan berada diharga yang semakin fantastis. Melihat tingginya konsumen di akhir tahun, tidak menutup kemungkinan bahwa penjual akan menaikkan dari harga normalnya.

 

(Foto Magang Febby G) 

(MPI)

