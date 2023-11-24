...

Nyadran Gunung Rogokusumo Harmonisasi Adat dan Kelestarian Alam

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 16:34 WIB
Nyadran Gunung Rogokusumo Silurah yang mengusung tema Harmonisasi Adat dan Kelestarian Alam.
Nyadran Gunung Rogokusumo Silurah yang mengusung tema Harmonisasi Adat dan Kelestarian Alam.
Nyadran Gunung Rogokusumo Silurah yang mengusung tema Harmonisasi Adat dan Kelestarian Alam.
A A A

Warga menata sesaji yang digunakan untuk ritual saat mengikuti serangkaian budaya Nyadran Gunung Rogokusumo di Desa Silurah, Wonotunggal, Batang, Jawa Tengah, Jumat (24/11/2023). 

 

Nyadran Gunung Rogokusumo Silurah yang mengusung tema Harmonisasi Adat dan Kelestarian Alam dengan Mempertahankan Tradisi dan Budaya itu bertujuan sebagai tolak bala dari malapetaka dan untuk menjaga tradisi budaya dengan menggelar ider-ider desa, potong kambing, dan pentas Ronggeng. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini