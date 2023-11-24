Warga menata sesaji yang digunakan untuk ritual saat mengikuti serangkaian budaya Nyadran Gunung Rogokusumo di Desa Silurah, Wonotunggal, Batang, Jawa Tengah, Jumat (24/11/2023).

Nyadran Gunung Rogokusumo Silurah yang mengusung tema Harmonisasi Adat dan Kelestarian Alam dengan Mempertahankan Tradisi dan Budaya itu bertujuan sebagai tolak bala dari malapetaka dan untuk menjaga tradisi budaya dengan menggelar ider-ider desa, potong kambing, dan pentas Ronggeng. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)