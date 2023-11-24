Grup musik Hyndia berfoto usai interview album terbarunya bertajuk Senandika di Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (24/11/2023).

Grup Band Asal Purwokerto Hyndia resmi merilis album bertajuk “Senandika”. Arti kata Senandika adalah perumpamaan seorang manusia yang berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi di album ini diceritakan segala hal yang terjadi terhadap manusia tersebut karena manusianya itu sendiri. Baik, buruk, jatuh dan bangun, bisa terjadi dan bisa berubah, jika manusia itu mau mengubahnya.

Lagu Palung Mariana didaulat menjadi focus track di album ini, sebuah lagu yang bercerita tentang sosok-sosok yang sedang terjatuh, hancur lebur, dalam banget, seolah dia menghilang dari muka bumi ini. Padahal sebenarnya dia tidak hilang, dia masih ada disitu. Hanya butuh sebuah cahaya, dorongan, semangat, agar kemudian dia bisa bangkit, kembali, dan bersinar lagi.

(Aldhi Chandra Setiawan)