Executive Chairman MNC Group dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo didamping Executive Chairwomen MNC Group Liliana Tanoesoedibjo saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Full Gospell Business Men’s Fellowship Internasional di Mall Season City, Jakarta Barat, Sabtu (25/11/2023).

Indonesia nantinya akan mampu menjadi Indonesia Emas seperti yang diharapkan. Bagaimana indonesia bisa menjadi seperti yang kita inginkan untuk kebutuhan negara kita.

HT juga menegaskan bahwa tujuannya bergabung di sebuah Partai Politik untuk bisa memberikan dan melayani masyarakat Indonesia. “Saya ingin menegaskan bahwa saya masuk politik tujuan saya untuk melayani, tidak untuk diri saya sendiri, tapi saya betul-betul ingin melihat Indonesia itu menjadi Indonesia yang kuat,”

(Aziz Indra)