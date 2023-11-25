...

Jokowi Resmikan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk di Fakfak Papua Barat

Setpres, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 11:14 WIB
Dengan dibangunnya kawasan industri pupuk ini akan memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai penyedia pupuk terbesar.
Dengan dibangunnya kawasan industri pupuk ini akan memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai penyedia pupuk terbesar.
Dengan dibangunnya kawasan industri pupuk ini akan memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai penyedia pupuk terbesar.
A A A

Presiden Joko Widodo (tengah), Menteri Sekretaris Negara Pratikno (ketiga kanan), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kiri), Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere (kedua kiri), Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi (kiri), dan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo (kanan), menekan tombol saat peresmian peletakan batu pertama pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk, di Fakfak, Papua Barat, Kamis (23/11/2023). 

 

Ini adalah kawasan industri pupuk pertama dalam 40 tahun terakhir, dengan kapasitas produksi pupuk Urea sebesar 1.150.000 ton per tahun dan amonia 825.000 ton per tahun. Dengan dibangunnya kawasan industri pupuk ini akan memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai penyedia pupuk terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

(Setpres)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini