(ki-ka) Seniman Indonesia Widi Pangestu, seniman Qatar Yousef Ahmad dan Pakar Museum Senior dari Years of Culture Dr. Aisha Al Misnad dalam konferensi pers pembukaan pameran bertajuk Dialogue of Papers di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat 24 November 2023.

Dipamerkan mulai 25 November hingga 16 Desember 2023, pameran ini diselenggarakan sebagai bagian dari Year of Culture Qatar-Indonesia 2023 dan menggali hubungan yang rumit antara kedua negara tersebut melalui media papermaking. Dialog budaya ini digambarkan melalui karya seni kolaboratif yang mempertemukan dua seniman luar biasa: Seniman Qatar, Yousef Ahmad, dan seniman Indonesia, Widi Pangestu.

(Heru Haryono)