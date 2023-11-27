...

3 Pasangan Capres-Cawapres Deklarasikan Kampanye Pemilu Damai

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 27 November 2023 22:44 WIB
Deklarasi bertujuan mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) beserta ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di kompleks Kantor KPU, Jakarta, Senin (27/11/2023). 

 

Deklarasi yang dilakukan bersama tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden serta perwakilan pimpinan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 tersebut bertujuan mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.

(Arif Julianto/okezone)

