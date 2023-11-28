...

Ganjar Pranowo Memulai Kampanye Perdana dari Ujung Timur Indonesia

MPI, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 08:31 WIB
Calon Presiden Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Bandara Mopah, Merauke, Papua.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023) pagi. Kedatangannya, untuk melakukan kampanye perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Setibanya, Ganjar yang dikenal dengan pemimpin muda, merakyat, energik dan family man itu langsung disambut dengan Tarian Khas Suku Asmat. 

 

Bahkan, Ganjar disematkan pacin dan noken khas Suku Asmat. Dari pantauan MPI di lapangan, pesawat yang ditumpangi Ganjar tiba sekitar pukul 08.30 WIT.  Terlihat, ada sejumlah pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang turut mendampingi Capres yang didukung Partai Perindo itu. Di antaranya, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, Gatot Eddy Pramono.  Kemudian ada juga Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo Andi Widjajanto, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun hingga Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB Zainul Majdi. 

 

Dalam kampanye perdana di Papua, Ganjar dan rombongan akan bertemu dan mendengar aspirasi warga Urumbu, Distrik Semangga. Selain itu dirinya akan bercerita tentang latar belakang kehidupan yang sudah dilalui hingga berada di titik sekarang. 

 

Sekedar informasi, Ganjar akan memulai kampanyenya di Merauke, Papua. Sedangkan cawapres pendampingnya Mahfud MD akan memulai dari Aceh. "Kita akan bergerak dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan dan nanti kan bertemu di titiknya di pusatnya," ujarnya. 

 

Ganjar meminta para relawan untuk tak mundur menghadapi masa kampanye di Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Selasa (28/11/2023) besok. Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11). "Mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus! Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak!" ucap Capres nomor urut 3 itu.

 

(Foto: MPI/Achmad Al Fiqri) (hru)

(MPI)

