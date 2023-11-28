...

Hary Tanoesoedibjo Resmikan Deklarasi Relawan MNC Group Pendukung Ganjar-Mahfud

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 19:45 WIB
Deklarasi relawan MNC Group siap memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) meresmikan deklarasi relawan para karyawan MNC Group untuk pemenangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD.

 

Deklarasi relawan MNC Group dilakukan di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Yang dihadiri oleh ratusan relawan yang siap memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

 

"Jadi ternyata banyak orang-orang kita di mnc itu mau jadi relawan Ganjar Mahfud, jadi hari ini saya resmikan mereka supaya mereka bisa bekerja, memaksimalkan pemenangan Ganjar Mahfud," kata HT kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

 

HT mengatakan, jika terbentuknya relawan di MNC Group merupakan sebuah keyakinan karena Ganjar-Mahfud adalah pasangan calon (Paslon) Capres dan Cawapres yang terbaik diantara yang lainnya.

 

"Pertama keyakinan. Karena dengan kita yakin bahwa Ganjar Mahfud paslon terbaik, dari tiga paslon yang ada kita akan militan, begitu militan pasti juga pasti lebih menyakinkan konstituen itu supaya ikut memilih Ganjar Mahfud," ucap HT.

 

Dalam kesempatan deklarasi itu juga, HT mengungkapkan cara para relawan MNC Group untuk melakukan pendekatan terhadap keluarganya masing-masing dan juga  dengan berjejaring ke teman-teman dekat.

 

"Caranya bisa dengan pendekatan keluarga, famili, dan juga tentunya kerabat, rekanan, mereka kan punya jaringannya sendiri. Juga memanfaatkan media sosial, akun-akun mereka dan juga melalui WhatsApp grup, itu juga bisa dimanfaatkan biar dimana-mana bisa diviralkan. Jadi kalau mereka bisa membantu itu akan luar biasa," pungkas HT.

