...

Audisi Pencarian Model Icon Indonesia Fashion Week 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 09:33 WIB
Sejumlah model saat mengikuti audisi tahap akhir pencarian Icon Indonesia Fashion Week 2024.
Sejumlah model saat mengikuti audisi tahap akhir pencarian Icon Indonesia Fashion Week 2024.
Sejumlah model saat mengikuti audisi tahap akhir pencarian Icon Indonesia Fashion Week 2024.
Sejumlah model saat mengikuti audisi tahap akhir pencarian Icon Indonesia Fashion Week 2024.
Sejumlah model saat mengikuti audisi tahap akhir pencarian Icon Indonesia Fashion Week 2024.
A A A

Sejumlah model saat mengikuti audisi tahap akhir pencarian Icon Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta, Senin (27/11/2023).

 

Dalam rangkaian agenda menuju #RoadtoIFW2024, Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) mencari model untuk icon Indonesia Fashion Week (IFW) 2024.

 

Icon IFW adalah model dengan talenta luar biasa. Bukan sekadar jago di catwalk, tapi mereka harus punya persona dan kompetensi diri yang paripurna. 

 

Pemilihan icon ini terdapat 120 model yang sudah diseleksi dari berbagai daerah. Nantinya akan ada 6 model terpilih yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan.

 

Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 akan menjadi pekan mode pertama Indonesia di tahun 2024. IFW 2024 diselenggarakan pada 27-31 Maret 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). 

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Cari Berita Lain Di Sini