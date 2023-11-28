Sejumlah model saat mengikuti audisi tahap akhir pencarian Icon Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam rangkaian agenda menuju #RoadtoIFW2024, Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) mencari model untuk icon Indonesia Fashion Week (IFW) 2024.

Icon IFW adalah model dengan talenta luar biasa. Bukan sekadar jago di catwalk, tapi mereka harus punya persona dan kompetensi diri yang paripurna.

Pemilihan icon ini terdapat 120 model yang sudah diseleksi dari berbagai daerah. Nantinya akan ada 6 model terpilih yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan.

Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 akan menjadi pekan mode pertama Indonesia di tahun 2024. IFW 2024 diselenggarakan pada 27-31 Maret 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

(Aldhi Chandra Setiawan)