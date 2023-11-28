...

Potret Cantik Joanna Andrea yang Mengeluarkan Isi Hatinya Melalui Lagu

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 08:50 WIB
Joanna kembali hadir dengan merilis lagu terbaru berjudul Langkah.
Penyanyi Joanna Andrea berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Langkah dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (27/11/2023).

 

Joanna kembali hadir dengan merilis lagu terbaru berjudul Langkah yang sudah ditulisnya sejak tahun 2021. Di lagu ini Joanna menceritakan isi hatinya ketika melalui masa di mana dia merasa kehidupan terasa tak adil dan semua terasa berat untuk dilalui.

 

Namun dia tersadar dan tidak berlama-lama dalam keterpurukannya sehingga akhirnya kembali meyakinkan dirinya untuk bangkit dan terus melangkah.

(Aldhi Chandra Setiawan)

