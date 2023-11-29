MERAUKE - Suasana Foodland Merauke atau W Cafe di Jalan Raya Mandala No 300, Merauke, Papua Selatan mendadak ramai dikunjungi anak muda. Ternyata mereka ingin mengikuti ngobrol bareng Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 yang digandrungi kaum muda.

Riuh tepuk tangan menyambut kedatangan Ganjar sekira pukul 16.30. Lalu, mereka pun antusias mendengarkan paparan Ganjar, sekaligus berdialog.

Acara yang berlangsung satu jam itu sangat menarik. Para milenial berargumen mulai dari lapangan pekerjaan, peluang kreatif hub, hingga persoalan lingkungan hidup.

"Rata-rata mereka butuh lapangan pekerjaan, literasi untuk bisa bekerja. Mereka butuh pendamping untuk bisa mengajak mereka masuk ke pintu yang benar," ujar Ganjar, usai acara.

Ia juga mengapresiasi anak muda yang kritis terhadap pelestarian lingkungan hidup.

"Di sini juga banyak aktivis yang bicara lingkungan tadi. Mereka sangat peduli lingkungan dan menjaga," lanjutnya.

Dari dialog itu, Ganjar melihat ada semangat anak muda yang ingin Indonesia lebih baik, dari apa yang mereka bisa lakukan saat ini.

"Lalu bagaimana kalau dibuatkan creative hub, ternyata mereka mau. Yang berbeda hari ini saya ajak langsung mereka terlibat dalam tim pemenangan lewat aplikasi yang disiapkan oleh Tim Pemenangan Muda dan ternyata mereka antusias mengisi sendiri," tandasnya.

(MPI)