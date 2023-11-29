BANDUNG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri acara Z Creative Talk di Balai Sartika, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber inspiratif pengusaha muda dan ribuan audiens yang datang mengkuti jalannya kegiatan, Selasa (28/11/2023).

Dalam kesempatannya, Alam menyampaikan pengalamannya berorganisasi, memberikan informasi seputar bisnis di usia muda dan bagaimana peran pemuda dalam menangkap peluang usaha di industri ekonomi kreatif yang tengah berkembang di Indonesia saat ini.

Sebagai CEO/Founder Pigmy E-sports sekaligus Ketua Harian di Indonesia E-Sports Association (IESPA) dan ESI Jawa Tengah, Alam memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mendirikan manajemen E-Sports.

Dalam perjalanannya, Alam mengaku mendapatkan sejumlah tantangan. Mulai dari akses, mencari bakat-bakat muda hingga keberhasilannya dalam mengirimkan atlet E-Sports perwakilan Indonesia di kejuaraan internasional.

"Menjaring atlet daerah lewat beberapa warkop, kemudian membimbing atlet yang memiliki potensi melalui organisasi esport. Pada akhirnya berhasil lolos PMPL dan mengirimkan dua atlet di SEA Games," kata Alam.

Untuk mengawali bisnis, menurut Alam, bukan hal yang mudah bagi generasi muda, tetapi Alam meyakini apabila generasi muda mau bergerak dan melakukan hal-hal produktif, keberhasilan dalam memulai usaha merupakan hal yang cukup rasional.

"Harus mulai dari diri sendiri dengan kegiatan yang positif apapun itu, seperti mengikuti perlombaan atau pun organisasi. Dengan berjalannya waktu, support sistem seperti relasi keterampilan akan semakin berkembang," kata anak tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti itu.

Dalam sesi tanya jawab, berbagai pertanyaan dan usulan pun muncul, salah satunya usulan dari mahasiswa bernama Faisal yang mendorong agar Alam membuat akun TikTok dan Youtube pribadi untuk membagikan pengalaman dan wawasannya kepada generasi muda Indonesia.

"Mas Alam kan jadi trending topik di media sosial, apakah ada usulan untuk membuka akun media sosial diluar Instagram, seperti TikTok atau Youtube untuk sharing pengetahuan?” tanya Faisal.

"Bisa jadi pertimbangan kedepannya saya akan buka channel TikTok dan YouTube untuk berbagi informasi yang bermanfaat kepada teman-teman," jawab Alam.

