OJK Apresiasi Media Massa yang Menjaga Akuntabilitas Sektor Jasa Keuangan kepada Publik

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 15:26 WIB
OJK Apresiasi Media Massa 2023 merupakan penghargaan dari OJK kepada media massa.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan pidato saat OJK Apresiasi Media Massa 2023.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (tengah) bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara (kanan) dan anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (kiri) berforto bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa pada acara OJK Apresiasi Media Massa 2023 di Jakarta, Senin (27/11/2023).

 

OJK Apresiasi Media Massa 2023 merupakan penghargaan dari OJK kepada media massa yang menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut kepada publik. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

