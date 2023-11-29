Penjual mengambil ikan hias dari akuarium di sentra penjualan ikan hias di Ternate, Maluku Utara, Rabu (29/11/2023). Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan nilai ekspor ikan hias Indonesia pada semester I 2023 sebesar 20,5 juta dolar AS atau meningkat 16,2 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia dengan menggeser posisi Singapura dan Belanda.

ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)