...

Ikan Hias Indonesia Jadi Eksportir Terbesar Kedua di Dunia

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 20:03 WIB
Penjual merawat ikan hias di sentra penjualan ikan hias di Ternate, Maluku Utara.
Penjual merawat ikan hias di sentra penjualan ikan hias di Ternate, Maluku Utara.
A A A

Penjual mengambil ikan hias dari akuarium di sentra penjualan ikan hias di Ternate, Maluku Utara, Rabu (29/11/2023). Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan nilai ekspor ikan hias Indonesia pada semester I 2023 sebesar 20,5 juta dolar AS atau meningkat 16,2 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia dengan menggeser posisi Singapura dan Belanda.

 

ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Cari Berita Lain Di Sini