Personil Ada Band berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Dustalah dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Diusia ke 27 tahun, Ada Band merilis single terbarunya dengan formasi teranyar. Setelah Tak lagi Cinta, Berharap Cinta, Kenalan Dulu Aja. ditambah 2 lagu remake yaitu Senandung Lagu Cinta, dan Kencan rahasia, sampailah di single ke 6 dengan Dustalah. Lagu ciptaan Indra Sinaga dan Marshal ini akan menjadi salah satu lagu yang akan dirilis tahun 2024 mendatang.

Lewat Dustalah, Indra Sinaga dan Marshal sukses mengembalikan identitas Adaband dengan lagu lagu galau yang populer dimasanya. Nada-nada dengan progresi melodi ditambah dengan sayatan string session yang di arrangement oleh Dika, sang Bassist, kembali membawa pendengar ke masa masa awal adaband muncul ke Industri musik Indonesia dengan pop ballad ala ADA Band.

(Aldhi Chandra Setiawan)