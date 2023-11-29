Pemain AC Milan Olivier Giroud bereaksi usai timnya dikalahkan Borussia Dortmund dalam Grup F Liga Champions di San Siro, Rabu (29/11/2023) dini hari WIB. AC Milah kalah telak dengan skor 1-3. Kekalahan ini memipiskan peluang Rosoneri lolos ke 16 besar Liga Champions.

Tiga gol Dortmund tercipta lewat penalti Marco Reus (10’), Jamie Bynoe-Gittens (59’) dan Karim Adeyemi. Sementara Milan sempat memberi perlawanan lewat gol Samuel Chukwueze (37’).

Dortmund pun sudah memesan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024, sedangkan nasib Milan kini di ujung tanduk. Milan wajib mengalahkan Newcastle United di laga terakhir, sembari berharap Paris Saint Germain (PSG) ditaklukkan Dortmund.

(Reuters)