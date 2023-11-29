Para pemain Borussia Dortmund melakukan selebrasi usai mengalahkan AC Milan dalam Grup F Liga Champions di San Siro, Rabu (29/11/2023) dini hari WIB. Borussia menang dengan skor telak 3-1.

Tiga gol Dortmund tercipta lewat penalti Marco Reus (10’), Jamie Bynoe-Gittens (59’) dan Karim Adeyemi. Sementara Milan sempat memberi perlawanan lewat gol Samuel Chukwueze (37’).

Dortmund pun sudah memesan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024, sedangkan nasib Milan kini di ujung tanduk. Milan wajib mengalahkan Newcastle United di laga terakhir, sembari berharap Paris Saint Germain (PSG) ditaklukkan Dortmund.

(Reuters)