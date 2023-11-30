Safriati Safrizal dilantik menjadi Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Kepulauan Bangka Belitung oleh Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian, Rabu 29 November 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian dalam memberikan sambutannya berpesan kepada Penjabat Ketua TP PKK Prov. Kepulauan Babel yang baru dilantik untuk membantu pelaksanaan Penjabat Gubernur dalam mendukung program pemerintah.

"Saya berpesan kepada Ibu Safriati Safrizal selaku Penjabat Ketua TP PKK Prov. Kepulauan Babel untuk fokus membantu penugasan Penjabat Gubernur, khususnya dalam penurunan angka inflasi dan juga penanganan stunting." jelas Tri Tito Karnavian

Dalam pelantikan tersebut, Mendagri Tito Karnavian yang turut hadir juga menyampaikan penekanan kembali pentingnya peran TP PKK sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah dalam program pemberdayaan keluarga.

"TP PKK ini mitra pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, dimana kegiatannya bisa dibuat skala prioritas dari 10 Program Pokok PKK, sehingga bisa langsung bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat." Tegas Tito Karnavian

Mendagri berpesan kepada Pj. Ketua TP PKK untuk menjadi koordinator TP PKK di Kabupaten/kota di masing-masing daerah agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan baik. Tito juga berpesan kepada para Pj. Gubernur dan Pj. Ketua TP PKK Provinsi untuk meninggalkan hal baik yang dapat dikenang oleh masyarakat selama menjalankan tugas.

"Arahan dari Bapak Mendagri dan Ibu Ketua Umum TP PKK menjadi pedoman bagi kami bekerja, komitmen untuk pengendalian inflasi dan penanganan stunting menjadi bagian yang integral dari program Pj Gubernur Babel. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Babel semua" ucap Safriati selepas pelantikan.