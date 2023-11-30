Model memperagakan busana pada Si.Se.Sa Annual Fashion Show 2023 di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Peragaan koleksi busana bertajuk Between The Lands ini lahir dari inspirasi liburan di daerah pesisir dengan suara deburan ombak yang berderu riang di atas pasir putih di antara pulau-pulau cantik ala Mediterania.

Koleksi Between The Lands menjaga konsistensi dan wibawa keanggunan garis busana syari yang panjang tertutup,longgar, bertumpuk-tumpuk namun tetap nyaman, effortless dan berkesan ringan.

(Arif Julianto/okezone)