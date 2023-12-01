...

Seratus Pasang Pengantin Diarak Menggunakan Becak

Mushaful Imam, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 15:15 WIB
Seratus pasangan pengantin nikah massal diarak mengunakan becak.
Seratus pasangan pengantin nikah massal diarak mengunakan becak.
Seratus pasangan pengantin nikah massal diarak mengunakan becak.
Seratus pasangan pengantin nikah massal diarak mengunakan becak.
Seratus pasangan pengantin nikah massal diarak mengunakan becak.
A A A

Seratus pasangan pengantin nikah massal Pemerintah Kota Palembang diarak mengunakan becak dari kantor wali kota menuju lokasi resepsi pernikahan di halaman rumah dinas wali kota Kambang Iwak Palembang, Kamis (30/11/2023).

 

Pasangan pengantin telah berumur dan memilik anak ini diarak melalui Jalan Merdeka disambut warga yang menyakiskan dari pinggiran jalan. 

 

Kegiatan nikah massal merupakan program guna mengesahkan pasangan pengantin yang sebelumnya sah secara agama tapi belum secara administrasi negara. Dengan nikah massal gratis 100 ini pasangan pengantin sah menurut negara dan berhak mendapatkan buku nikah.  

(Mushaful Imam)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini