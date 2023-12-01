Seratus pasangan pengantin nikah massal Pemerintah Kota Palembang diarak mengunakan becak dari kantor wali kota menuju lokasi resepsi pernikahan di halaman rumah dinas wali kota Kambang Iwak Palembang, Kamis (30/11/2023).

Pasangan pengantin telah berumur dan memilik anak ini diarak melalui Jalan Merdeka disambut warga yang menyakiskan dari pinggiran jalan.

Kegiatan nikah massal merupakan program guna mengesahkan pasangan pengantin yang sebelumnya sah secara agama tapi belum secara administrasi negara. Dengan nikah massal gratis 100 ini pasangan pengantin sah menurut negara dan berhak mendapatkan buku nikah.

(Mushaful Imam)