Para model memperagakan busana dalam Fashion Show Metamorphose di he Tribrata Darmawangsa Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Mengangkat tema “Metamorphose”, yang menggambarkan transformasi Vivi Zubedi dari waktu ke waktu. Ragam koleksi karyanya telah memberikan warna baru dalam perkembangan fashion muslim di Indonesia, yang memiliki signature khas VZ monogram, bold dan elegan desain.

“Hadirnya Vivi Zubedi selama 12 tahun menunjukan bahwa identitas, originalitas, kualitas dan konsistensi menjadi aspek penting bagi suatu brand. Malam ini, saya persembahkan “Metamorphose” sebagai bentuk syukur dan apresiasi terhadap semua pihak yang menemani langkah perjalanan Vivi Zubedi dan semoga Vivi Zubedi semakin bermanfaat”. Ujar Vivi Mar’i Zubedi.

Pada kesempatan yang sama, Vivi Mar’I Zubedi menyerahkan bantuan dari hasil profit penjualan VZ Hurriya Scarf sebesar Rp 1 Milliar, yang akan disalurkan melalui Yayasan Aman Palestine Indonesia dan International Networking for Humanitarian untuk warga Palestina.

(Heru Haryono)