...

Kagumi Tradisi Hus "Tarian Berkuda" Massal di Rote, Ganjar: Budaya Jadi Identitas Bangsa

MPI, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 05:00 WIB
Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 singgah dan menyaksikan tradisi Hus.
Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 singgah dan menyaksikan tradisi Hus.
Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 singgah dan menyaksikan tradisi Hus.
Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 singgah dan menyaksikan tradisi Hus.
A A A

PULAU ROTE - Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 singgah dan menyaksikan tradisi Hus, di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain saat bersafari di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (2/12/2023).

 

Tradisi Hus, adalah praktik budaya yang telah lama dan turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat. Sekilas, tradisi ini seperti pacuan kuda, namun sebenarnya, lebih pada tarian berkuda. Di mana kaum lelaki menunggang kuda secara massal. 

 

Mereka menghias kudanya dengan bendera, kain adat dan asesoris yang dekoratif lainnya. Para joki juga mengenakan busana adat Rote, lengkap dengan topi khasnya, Ti'ilanga.

 

Kali pertama tiba, Ganjar langsung disambut warga dan para joki. Mereka mengenalkan kudanya masing-masing kepada Ganjar. Suasana semakin meriah, karena mereka tampil di hadapan Ganjar. 

 

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku kagum dengan tradisi Hus itu. Sebab, tradisi itu tidak banyak ada di daerah lain. 

 

"Inilah kekayaan Indonesia yang tidak ternilai. Budaya turun-temurun yang sampai saat ini masih dilestarikan masyarakat. Ini keren," ujar Ganjar. 

 

Menurutnya, budaya yang ada di daerah selain sebagai identitas bangsa, juga bisa menjadi potensi wisata. 

 

"Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Saya kira Rote punya itu," paparnya. 

 

Sementara, Yerhas, salah satu joki kuda tradisi Hus mengatakan kedatangan Ganjar memberikan suasana baru pada pelaksanaan tradisi Hus kali ini. 

 

"Pak Ganjar luar biasa bisa datang di sini dan menyaksikan Hus," ucapnya. 

 

Ia berharap, Ganjar bersama Mahfud MD bisa menjadikan Pulau Rote semakin maju dan sejahtera. Salah satunya memerdulikan budaya dan alamnya. 

 

"Kami mendukung Pak Ganjar jadi presiden. Semua joki mendukung," tandasnya.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Cari Berita Lain Di Sini