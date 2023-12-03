...

Keliling Indonesia Timur, Ganjar Serap Aspirasi Perempuan dan Disabilitas

MPI, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 07:00 WIB
BIMA – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Ganjar bersilaturahmi dan menyerap aspirasi dari warga, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa hingga kalangan generasi muda. 

 

Politikus yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mengawali safarinya di Merauke, Papua Selatan. Selanjutnya Ganjar melanjutkan perjalanan ke Kupang, Ende dan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Setelah itu bertolak ke Bima, Nusa Tenggara Barat. 

 

Di setiap daerah, Ganjar selalu mendapat sambutan hangat. Ada berbagai kalangan masyarakat yang ditemui Ganjar. Mereka tak sungkan untuk mengutarakan saran, kritik dan masukan bagi pembangunan Indonesia ke depan kepada Ganjar.

 

"Ada banyak sekali yang kemarin memberikan masukan saat saya berkunjung ke Indonesia Timur," ujar Ganjar usai berkunjung ke Kesultanan Bima, Sabtu (2/12/2023).

 

Ganjar menegaskan, curahan hati masyarakat yang disampaikan kepadanya akan menjadi fondasi utama dalam menentukan program dan arah kebijakan pemerintah ke depan. 

 

"Ada isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur ini yang menjadi perhatian," tuturnya. 

 

Selain itu, lanjut Ganjar, juga ada harapan kesetaraan bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas. 

 

"Dan tentu di dalamnya ada isu soal perempuan, penyandang disabilitas perlu ada perhatian agar ada kesetaraan," paparnya. 

 

Dari pengalamannya berkeliling ke Indonesia Timur, mantan Gubernur Jawa Tengah itu berkomitmen akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana. 

 

"Dan saya telah berkunjung ke timur dan rasa-rasanya inilah prioritas yang kita perhatikan secara bersama," tegasnya. 

 

Ganjar juga menerangkan, dirinya dan Mahfud MD telah berbagi tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai daerah perbatasan dan terluar di Indonesia. 

 

"Saya mengawali ke Merauke dan Pak Mahfud ke Sabang. Tadi saya ke Rote, pulau terluar di sisi selatan. Nanti kami akan ke Pulau Miangas. Inilah salah satu cara kami mempersatukan Indonesia," tandasnya

(MPI)

