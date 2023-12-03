SIDOARJO -- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj optimistis Wapres Mahfud MD yang merupakan pasangan dari Capres Ganjar Pranowo akan memenangkan Pemilu 2024.

"Pak Mahfud MD sahabat saya, orang Madura, Jawa Timur sekarang masih menjabat sebagai Menkopolhukam. Insya Allah akan memenangkan dan menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024," kata Said Aqil Siroj saat memberikan sambutan di hadapan ribuan jemaah yang hadir pada acara Shalawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023) malam.

Kegiatan Shalawat Persatuan Indonesia yang digelar Partai Perindo di Sidoarjo itu turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo selaku Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif DPP Partai Perindo --sekaligus sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

Hadir pula Ketua Badan Narkoter Center DPP Partai Perindo sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I dari Partai Perindo Komjen dan Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar serta Ketua DPW Partai Perindo Jatim dr. Faida.

Said Aqil Siroj mengutip dari kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah yang merupakan karya monumental Imam Al-Mawardi, bahwa terdapat 5 syarat utama untuk menjadi pemimpin.

Pertama, pemimpin harus berilmu dan cerdas. Mahfud MD, menurutnya, merupakan sosok cerdas serta ahli di bidang hukum.

Mahfud MD juga merupakan seorang profesor di bidang ahli tata negara, sehingga pada masa era kepemimpinan Presiden RI ke-4 Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, Mahfud ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 1999-2001.

"Dulu Gus Dur kagum kepada beliau dengan kepandaian beliau di hukum tata negara. Gus Dur mengangkat beliau sebagai Menteri Pertahanan, karena apa? Kebenaran harus berdasarkan ilmu pengetahuan," ujar Said Aqil Siroj.

Kedua, pemimpin harus berlaku adil kepada masyarakat, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu dan harus menegakkan keadilan.

"Kira-kira apa Pak Mahfud orang yang adil, tidak? Pemimpin yang akan menegakkan keadilan atau tidak? Insya Allah. Kalau Pak Mahfud jadi Wakil Presiden, insyaallah akan memberantas korupsi, menegakkan keadilan, melakukan perbaikan dan perubahan," ungkap Said Aqil Siroj.

Ketiga, pemimpin harus zuhud dan asketis. Tidak rakus dan tamak, tidak mengejar duniawi serta kekayaan maupun untuk memperkaya diri sendiri.

Keempat, lanjut Said Aqil Siroj, pemimpin harus berani, tidak takut untuk menyampaikan kebenaran dan bersikap benar.

Walaupun berat konsekuensinya, pahit, tidak disenangi orang, tetapi akan mematahkan untuk kebenaran di manapun berada, kapanpun berada.

"Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang berani," tegas Said Aqil.

Kelima, pemimpin harus sehat jasmani dan rohani.

"Sehat fisiknya, sehat mentalnya dan sehat rohaninya. Itulah syarat rukun orang jadi pemimpin menurut kitab as-Sulthaniyyah," ujarnya.

Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan sangat bergembira dengan kegiatan Shalawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri tokoh nasional seperti Said Aqil Siroj dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Saya sangat bergembira, karena saya ditemani oleh orang-orang yang sangat penting perannya bagi masa lalu dan masa depan Indonesia," ujar Mahfud.

Menurutnya, mantan Ketua Umum PBNU itu merupakan tokoh yang memfasilitasi pesantren di Indonesia, sehingga kaum santri saat ini memiliki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Di tangan Kiai Aqil Siroj kita kemudian pula mempunyai Hari Santri Nasional yang pada tanggal 22 Oktober diperingati setiap tahun. Itu dulu diusulkan oleh PBNU ketika kiai Aqil Siroj saat itu menjadi ketua umum PBNU," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga mengatakan bersama Capres Ganjar Pranowo akan memperjuangkan gaji layak bagi guru madrasah-pesantren hingga marbot masjid jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"(Kita) sekarang sedang menghitung kemungkinan akan memperjuangkan pemberian gaji yang layak bagi guru madrasah, guru pesantren dan kepada penjaga masjid yang menurut ukuran tertentu memang layak diberi imbalan atau diberi penghargaan yang sewajarnya," kata Mahfud.

Adapun, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan pihaknya siap berjuang untuk rakyat kecil pada pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Mohon doa restu, Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil janji saya itu. Mohon doa restu dan tentunya mohon dukungannya," kata HT.

HT menuturkan melalui gema shalawat, bangsa Indonesia bisa terus disatukan.

"Saya sebagai Ketum Partai Perindo di sini kita selenggarakan Shalawat Persatuan Indonesia, kenapa? Karena melalui shalawat kita bisa disatukan," ujar HT.

(Aziz Indra)