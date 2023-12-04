Tegal - Puteri Presiden ke-4 Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid kembali melanjutkan silaturahmi di pondok pesantren di Jawa Tengah. Kali ini Yenny Wahid dan rombongan menyambangi Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah yang berlokasi di Babakan Jatimulya, Tegal, Jawa Tengah, (3/12/2023), dalam rangka acara Silaturahmi dan Dzikir Kebangsaan.

Kehadiran Yenny Wahid dan rombongan disambut hangat pengasuh Pondok Pesantren KH. Nasichun Isa Mufti bersama para kiai, ustad, dan ratusan santri.

Pada kesempatan ini, Yenny Wahid memberikan motivasi dan semangat kepada para santri. Menurutnya, santri merupakan orang-orang hebat karena mempelajari ilmu agama dan ilmu akhirat.

Selain itu, dalam sejarah Indonesia santri memiliki peran yang sangat luar biasa baik sebelum perjuangan sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Bahkan, kata Yenny, santri pernah menjadi Presiden Indonesia ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid.

"Santri itu luar biasa sekali jasanya buat bangsa dan negara. Saya berharap adik-adik santri akan meneruskan santri hebat yang sudah memimpin Indonesia dan akan memimpin Indonesia ke depan nanti," harapnya.

Usai acara, Yenny yang kini menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengatakan bahwa kunjungannya ke berbagai pondok pesantren tersebut untuk mensosialisasikan Paslon Capres -cawapres nomor urut 3 tersebut.

"Jadi tujuan saya kunjungan ke daerah itu untuk mensosialisasikan paslon nomor 3 Ganjar - Mahfud terhadap kalangan pesantren dan santri. Karena Ganjar - Mahfud punya kepedulian dan ingin Ponpes menjadi pondok pesantren yang unggul dan santri yang unggul," katanya.

Dijelaskan Yenny Wahid di antara program unggulan Ganjar - Mahfud untuk pondok pesantren dan santri antara lain program santripreneur, program beasiswa untuk kalangan santri, program pelatihan ekonomi untuk pondok pesantren, dan juga punya perhatian terhadap marbot dan guru ngaji.

"Pemimpin yang begini yang harus kita pilih ke depan. Punya perhatian terhadap kalangan pesantren, tidak boleh Indonesia yang kaya tapi ada sebagian kalangan yang tertinggal. Sebagian masyarakat tidak diperhatikan," katanya.

Di samping itu, Mahfud MD adalah seorang santri dan murid Gus Dur. Bahkan Gus Dur lah yang pertama kali mengangkat Mahfud sebagai Menteri Pertahanan.

"Pak Mahfud Santri, Pak Ganjar istrinya (Siti Atikoh) cucunya kiai besar di Purbalingga. Kalau bahasa Jawanya 'wonge dewe' orang kita," tukasnya.

Untuk wilayah Tegal dan sekitarnya, Direktur Wahid Fondation ini mengungkapkan bahwa pihaknya berharap agar Ganjar - Mahfud menargetkan kemenangan dan mendapatkan suara mayoritas terutama dari suara basis Islam.

"Tentu kita ingin mendapatkan mayoritas suara di sini, kalau bisa. Terutama suara basis Islam, itu bisa mengarah ke Ganjar - Mahfud," harapnya.

(MPI)