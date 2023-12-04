...

Prajurit Baret Merah Angkat Peti Jenazah Eks Danjen Kopassus Doni Monardo

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 10:29 WIB
Prajurit Kopassus memanggul peti jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal Purn Doni Monardo.
Prajurit Kopassus memanggul peti jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal Purn Doni Monardo.
A A A

Prajurit baret merah atau yang dikenal pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memanggul peti jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo di rumah duka di Bukit Golf, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (3/12/2023).

Doni Monardo yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus juga dikenal sebagai Kepala BNPB periode 2019-2021 dan Ketua Satgas COVID-19 tersebut wafat setelah menjalani perawatan intensif karena sakit di RS Siloam Jakarta.

ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini