Prajurit baret merah atau yang dikenal pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memanggul peti jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo di rumah duka di Bukit Golf, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (3/12/2023).

Doni Monardo yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus juga dikenal sebagai Kepala BNPB periode 2019-2021 dan Ketua Satgas COVID-19 tersebut wafat setelah menjalani perawatan intensif karena sakit di RS Siloam Jakarta.

ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)