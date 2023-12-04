JAKARTA - Jenazah Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo Diberangkatkan dari Mako Kopassus, Cijantung Jakarta Timur, ke Teman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata unyuk dikebumikan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, jenazah Doni berangkat dari Mako Kopassus pada pukul 10.30 WIB.

Sebelum berangkat, acara serah terima jenazah dilakukan oleh perwakilan pihak keluarga kepada pemerintah yang diwakili oleh Wakil Kepala BIN Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Mobil ambulans berwarna putih dengan plat militer menjadi kendaraan terakhir yang dia tumpangi sebelum dikebumikan.

Menurut informasi yang diterima, Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan memimpin pemakaman Doni di TMP Kalibata.

Sebelumnya, Doni Monardo meninggal dunia Minggu (3/12/2023) sore ini pukul 17.35 WIB di RS Siloam Semanggi karena sakit yang dideritanya.

“Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo, (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT,” tulis Staf Khusus BNPB 2019-2021 saat Doni Monardo menjabat Kepala BNPB, Egy Massadiah, lewat pesan singkat.

